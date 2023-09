Automobilindustrie: Valeo streicht in Unterfranken 300 Stellen

Der französische Autozulieferer Valeo will nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall die Fertigung von Elektromotoren im fränkischen Bad Neustadt an der Saale Mitte 2024 einstellen. Von den mehr als 500 Arbeitsplätzen sollten nur 200 in der Forschung und Entwicklung dort erhalten bleiben, erklärte die Gewerkschaft nach einer Betriebsversammlung.