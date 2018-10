Automobilkonzern Daimler lässt Nachfolge von Finanzchef Uebber zunächst offen

Uebber war seit 2004 Finanzchef des Konzern. „Es ist mir nicht leicht gefallen. Aber jetzt ist für das Unternehmen der richtige Zeitpunkt, auch meine Aufgaben in jüngere Hände zu legen“, begründete Uebber laut Mitteilung seine Entscheidung. Der Abgang trifft Daimler mitten in einer Umbauphase: Bei der Hauptversammlung im Mai 2019 sollen die Aktionäre über die neue Holding-Struktur des Konzerns abstimmen. Ausgearbeitet werden soll das neue Konzept ausgerechnet in Uebbers Ressort.