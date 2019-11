Automobilzulieferer: Audis China-Chefin bestätigt Batteriegespräche mit Buffetts BYD

Die Autohersteller streben eine Diversifizierung der Versorgung mit kritischen Komponenten an, nachdem die Einführung von Elektromodellen an Fahrt gewinnt. Volkswagen AG plant, bis 2028 weltweit 22 Millionen vollelektrische Fahrzeuge auszuliefern, von denen mehr als die Hälfte in China gefertigt werden soll. Die VW-Tochter Audi nutzt derzeit Batteriezellen von Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. für den in China verkauften Q2L e-tron SUV.