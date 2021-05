Automobilzulieferer IG Metall lässt Kompromiss zu Continental-Werk Karben platzen

In dem Konflikt hatte es bereits einen 24-Stunden-Warnstreik gegeben und die IG Metall hatte die Urabstimmung über einen unbefristeten Streik vorbereitet. Dies war nach der Eckpunkte-Einigung am 22. April gestoppt worden. Dass die Tarifkommission die ausgehandelten Ergebnisse nicht annimmt, ist eher unüblich, zumal in anderen Conti-Werken wie Babenhausen ähnliche Regelungen angenommen worden sind.