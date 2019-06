Autonomes Fahren: Google kooperiert bei Robotaxis mit Renault und Nissan

San FranciscoDie Google-Schwester Waymo will mit Renault und Nissan in Frankreich und Japan fahrerlose Taxis anbieten. Die Partnerschaft wurde am Mittwochabend (kalifornischer Zeit) bekannt gegeben. Später wollen die drei Unternehmen viele andere europäische und asiatische Märkte prüfen. Sie nannten keinen Zeitplan für die Einführung ihrer Robotaxis und ließen auch die meisten anderen Details vage.