Autonomes Fahren: Mobileye will 2024 selbstfahrende Taxis auf die US-Straßen bringen

Die Intel-Tochter Mobileye will im Jahr 2024 in den USA Robotaxis auf die Straße bringen. Zusammen mit Benteler EV Systems und Beep, zwei Elektrofahrzeug-Experten, sollen Fahrzeuge mit zwölf bis 14 Sitzplätzen entwickelt werden, hieß es am Montag. Die Shuttles seien für den Einsatz auf der ersten und letzten Meile in Städten geplant.