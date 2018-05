Autonomes Fahren: Softwarefehler führte wohl zu tödlichem Uber-Unfall

Uber-Rivale Lyft hingegen ist jüngst einen Schritt weiter gegangen und schickt 30 autonom fahrende Autos als Robotertaxis auf die Straßen von Las Vegas. Die Wagen mit Technologie des Autozulieferers Aptiv können über die App des Fahrzeugvermittlers gebucht werden und sollen in ganz Las Vegas einsetzbar sein. Die von Aptiv zu Roboterwagen umgebauten BMW-Fahrzeuge sind mit Sicherheitsfahrern an Bord unterwegs, die in kritischen Situationen eingreifen sollen.