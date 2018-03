Autonomes Fahren: Toyota stoppt nach tödlichem Uber-Unfall Tests mit fahrerlosen Autos

In Tempe im US-Bundesstaat Arizona hatte in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Roboter-Auto von Uber eine Frau überfahren. Das Auto war Teil einer Testflotte des Fahrer-Vermittler Uber, der dort das autonome Fahren unter Realbedingungen probt. Noch ist unklar, ob eine Person am Steuer die Frau hätte retten können.