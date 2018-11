Autonomes Fahren VW steigt bei Baidu-Kooperation Apollo ein

Der Volkswagen-Konzern will bei der Entwicklung des autonomen Fahrens in seinem wichtigsten Einzelmarkt China stärker mitmischen. Dazu steigt das Unternehmen bei der Entwicklungsplattform Apollo des chinesischen Internet-Riesen Baidu ein, wie das Unternehmen am Freitag in Wolfsburg mitteilte. VW übernimmt einen Sitz im Vorstand der Kooperation.