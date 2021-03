Autoproduktion: Ford hält Bänder in zwei Werken wegen Chip-Knappheit kurzzeitig an

Im Kölner Werk, wo der Ford Fiesta gebaut wird, standen die Bänder bereits vom ersten bis 16. März still. Auch am 22. März soll laut Unternehmen dort nochmal die Arbeit ruhen. In Lousiville werden einige Schichten gestrichen. Die Kosten für das Anhalten der Produktion sind bereits in der Prognose des Automobilherstellers enthalten, wonach der Chip-Mangel den Gewinn in diesem Jahr um ein bis 2,5 Milliarden Dollar schmälern könnte.