Autoproduktion: So will Tesla den Deutschen zeigen, wie man Autos baut

Trotz aller Vorteile, die Musk in Aussicht stellt, gibt er auch zu, dass in Grünheide, eine Autostunde östlich von Berlin, einiges schiefgehen könnte. „Viele neue Technologien werden in Berlin entwickelt, was erhebliches Produktionsrisiko mit sich bringt“, twitterte Musk im Oktober letzten Jahres. Die Tesla-Werke in Schanghai und dem kalifornischen Fremont sollen die neuen Technologien in etwa zwei Jahren übernehmen, wenn sie sich bewähren.