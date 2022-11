Autovermieter: Mietwagenboom bei Sixt – Doppelt so viel Gewinn wie vor Corona

Der Autovermieter Sixt verdient fast doppelt so viel wie vor Ausbruch der Corona-Pandemie. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres lag der Vorsteuergewinn bei 506,3 Millionen Euro, knapp 60 Prozent mehr als 2021 und 95 Prozent mehr als im Jahr 2019, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Umsatz legte verglichen mit dem Vorjahr um gut zwei Fünftel zu auf 2,32 Milliarden Euro.