Autovermieter: Sixt freut sich über höhere Mietwagenpreise

In der gesamten ersten Jahreshälfte seien die Geschäfte noch von den Corona-Restriktionen geprägt gewesen, die Nachfrage ziehe erst seit wenigen Monaten an, schrieben die Analysten von Jefferies. An der Börse wurden die Zahlen mit Verkäufen quittiert: In der Spitze verlor die Aktie mehr als sieben Prozent und markierte mit 112,40 Euro ein Dreiwochentief. Seit Jahresbeginn hat sie aber immer noch fast ein Viertel zugelegt.