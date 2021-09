Autovermietung: Mietwagenpreise steigen um 53 Prozent – Wegen Ferien und Bahnstreik

Mietwagen im Sommer? Das kostet in Corona-Zeiten deutlich mehr. Die Preise für Mietwagen im August lagen 53,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Allein von Juni auf Juli und damit zu Beginn der Sommerferien 2021 kletterten die Preise massiv um 35,8 Prozent. Die Statistiker nennen mehrere Gründe. Demnach stieg zum einen die Nachfrage, weil viele Menschen in diesem Sommer coronabedingt auf individuelle Reisen im eigenen Fahrzeug setzten oder der bestellte Neuwagen wegen Lieferengpässen – etwa aufgrund der Halbleiterkrise – nicht zur Verfügung stand. Auch hätten Mietwagen-Anbieter im Lockdown oft ihre Fahrzeugflotten verkleinert, so dass sich das Angebot reduzierte.