Autozuliefere Continental zu Jahresbeginn im Autogeschäft mit deutlichen Verlusten

Vor allem in der Autozulieferung lief es zuletzt schlecht. Aus eigener Kraft - also ohne Zu- oder Verkäufe von Unternehmensteilen sowie ohne Wechselkurseffekte - wäre der Erlös in der Sparte gefallen, im Tagesgeschäft fielen zudem roten Zahlen an. Immerhin holte Conti hier Bestellungen im Wert von über 5,8 Milliarden Euro herein, rund die Hälfte mehr als ein Jahr zuvor.