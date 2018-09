Autozulieferer 24-Stunden-Streik bei Neue Halberg Guss läuft

Der sächsische Arbeits-Staatssekretär Stefan Brangs rief zur Geschlossenheit auf. Die Belegschaft in Leipzig und auch am Standort Saarbrücken dürfe sich nicht auseinanderdividieren lassen. Den Streik begrüße er ausdrücklich, sagte er und appellierte an das NHG-Management, weiter mit der Gewerkschaft IG Metall nach einer Lösung zu suchen.