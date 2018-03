Autozulieferer: Anleger werden bei Continental nicht vorrangig auf die Zahlen schauen

DüsseldorfBei einer Bilanzpressekonferenz richtet sich der erste Blick auf die Zahlen. Doch bei Continental wird es am Donnerstagvormittag etwas anders als üblich sein. Im Januar hatte der Zulieferkonzern aus Hannover angekündigt, dass es in diesem Jahr einen Umbau des Unternehmens geben könnte. Oder dass Conti Teile auslagert und an die Börse bringt.