Autozulieferer: Batteriehersteller CATL drosselt Ausbaupläne in Nordamerika

In den vergangenen Monaten hatte Reuters noch über CATL-Pläne zum Bau von Fabriken in den USA und Mexiko berichtet, von denen aus Kunden wie Ford oder BMW beliefert werden könnten. Die Münchner beziehen die Batterien für ihre Elektroautos der Neuen Klasse in Europa und China unter anderem von CATL. In den USA entschied sich BMW allerdings für Batterien von Envision AECS.