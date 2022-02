Autozulieferer Best Owner dringend gesucht

Doch die Suche nach Investoren läuft „zäh“, wie mehrere Insider bestätigen. Weder die alte Bundesregierung noch Finanzinvestoren wollten sich bislang in einem für das Projekt ausreichendem Umfang beteiligen. Ob die BOG in Deutschland wie bislang geplant umgesetzt werden könne, werde sich in den nächsten Wochen entscheiden, heißt es aus informierten Kreisen. Noch liefen Gespräche mit der neuen Bundesregierung darüber, inwiefern man bestehende Fördertöpfe anzapfen könne.