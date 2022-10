Autozulieferer: Bosch baut Elektromotoren-Fertigung in den USA aus

Der Autozulieferer Bosch vergrößert dank steigender Nachfrage seine gerade erst gestartete Fertigung von Elektromotoren in den USA. An seinem größten US-Standort in Charleston investiere Bosch mehr als 260 Millionen Dollar in den Ausbau der Produktion bis Ende nächsten Jahres, teilte der Stiftungskonzern am Dienstag mit. Bis Mitte des Jahrzehnts entstünden 350 neue Arbeitsplätze.