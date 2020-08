Autozulieferer Bosch erprobt fahrerloses Parken nun auch in den USA

Mit neuen Partnern arbeitet der Zulieferer Bosch jetzt auch in den USA an seinem System zum fahrerlosen Parken in Parkhäusern. An dem Projekt in Detroit im US-Bundesstaat Michigan ist neben dem Autobauer Ford auch das Immobilienunternehmen Bedrock beteiligt, das selbst Parkhäuser betreibt, wie Bosch am Donnerstag mitteilte.