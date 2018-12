Autozulieferer Bosch erwartet für 2019 eine Stagnation am gesamten Automarkt

Dort habe es in den vergangenen drei Monaten deutliche Rückgänge gegeben, nicht zuletzt durch die höheren Einfuhrzölle gegenüber den USA. Dies und die sinkende Nachfrage nach Dieselautos in Europa belasteten auch Bosch. Der Umsatz der größten Konzernsparte werde voraussichtlich eher um einen Wert am unteren Ende der Prognosespanne von zuletzt zwei bis vier Prozent Plus zulegen.