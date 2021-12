Autozulieferer Brose schreibt erstmals seit mehr als 70 Jahren Verlust

Der Autozulieferer Brose rutscht in die roten Zahlen. „In Folge überproportionaler Verwaltungskosten in Deutschland und schlecht ausgelasteter Kapazitäten in den 45 weltweiten Produktionsstätten wird der Automobilzulieferer erstmals in der Nachkriegsgeschichte ein negatives Betriebsergebnis erwirtschaften“, teilte der Familienkonzern am Montag in Coburg mit. Der Jahresumsatz liege mit 5,3 Milliarden Euro deutlich unter Plan.