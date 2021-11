Autozulieferer: Chipkrise und Kurzarbeit in der Autobranche machen Vitesco zu schaffen

Zu kämpfen hat das Unternehmen mit volllaufenden Lagerbeständen wegen der Chipknappheit. So fertigt Vitesco etwa Teile bis auf die fehlenden Chips vor, die erst mit der Lieferung der Halbleiter an die Kunden weitergegeben werden können. Dies habe im dritten Quartal zu Mittelabflüssen von 213 Millionen Euro geführt. Auch im vierten Quartal könnten fehlende Teile zu kurzfristigen Bedarfsanpassungen und Produktionsstillständen führen. „Je mehr wir in Richtung 2022 gehen, desto besser wird die Situation werden“, sagte Wolf.