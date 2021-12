Autozulieferer: Conti-Chef erwartet Marge im vierten Quartal am oberen Ende der Prognose

Contis Autosparte werde wachsen, darauf deuteten die Auftragseingänge in 2021 hin. „Wir haben in den ersten neun Monaten in der Autosparte Aufträge im Wert von 13 Milliarden Euro erhalten“, sagte Setzer. Damit liege man 15 Prozent über dem Umsatz, den Conti in dem Zeitraum dort erzielt habe. „Das zeigt, dass wir wachsen werden.“ Er sehe Potenzial in Asien. Bei Conti stammten derzeit etwa 24 Prozent des Umsatzes aus ganz Asien. „Wir können und wollen dort weiter überproportional wachsen.“