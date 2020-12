Autozulieferer Conti will sich stärker auf Vernetzung und Software von Fahrzeugen konzentrieren

Continental will unter seinem neuen Chef Nikolai Setzer vor allem durch verstärkte Investitionen in weitere Software- und Elektronik-Projekte die Krise hinter sich lassen. „Wir setzen künftig mit noch mehr Kraft und Mitteln auf unsere Wachstumsfelder und Zukunftstechnologien“, kündigte der seit Mitte November amtierende Vorstandsvorsitzende am Mittwoch an. „Die Software macht den Unterschied.“