Autozulieferer Continental beendet vorerst Produktion und Handel in Russland

Die aktuelle Nachfrage werde „bis auf Weiteres aus den vor Ort bestehenden Lagerbeständen“ bedient. Conti betreibt zudem Vertriebsbüros in Moskau und ist an einem Gemeinschaftsunternehmen in Tschistopol bei Kazan beteiligt, das Fahrtenschreiber für Nutzfahrzeuge endmontiert.