Autozulieferer Continental-Chef Degenhart warnt vor „sehr schwierigem dritten Quartal“

Continental rechnet bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen in diesem Jahr mit einer weltweiten Produktion von höchstens 70 Millionen Stück. „Vergleichbare Einbrüche gab es zuletzt in der großen Krise um 1930“, so Degenhart. 2019 waren es knapp 89 Millionen Fahrzeuge. Der Konzern aus Hannover hängt mit der Autozulieferung und der Erstausstattung mit Reifen direkt vom globalen Produktionsvolumen ab.