Autozulieferer Continental peilt Wachstum bei Umsatz und Ergebnis an

Zu den Umbauarbeiten, mit denen der neue Konzernchef Nikolai Setzer alle Hände voll zu tun hat, kommt noch der Streit mit Volkswagen wegen der Engpässe bei Computerchips. Der Wolfsburger Autokonzern wirft seinem Lieferanten vor, ihn im vergangenen Jahr erst spät über den Mangel an Mikrocontrollern informiert zu haben, durch den die Autoproduktion in mehreren Werken ins Stocken geraten ist.



Mehr zum Thema: Seit 2019 will Zulieferer Continental seine Antriebssparte an die Börse bringen. Nun soll es so weit sein. Doch Zweifel an der Überlebensfähigkeit der neuen Vitesco Technologies gefährden den Plan von Konzernchef Setzer.