Autozulieferer: Continental schafft Umsatzplus zu Jahresbeginn

Zu schaffen mache dem Konzern aber weiterhin unter anderem der Chipmangel, die steigenden Rohstoffkosten sowie Einschränkungen in der Lieferkette. Zudem dürften die höheren Entwicklungsausgaben beim Thema autonomes Fahren erst in den kommenden Quartalen zu Buche schlagen. Details zu seiner Geschäftsentwicklung im ersten Quartal will Conti am 6. Mai nennen.