Autozulieferer: Continental schließt Aachener Reifenwerk später als geplant

Das Aus des Reifenwerks in Aachen, das damals noch 1800 Mitarbeiter zählte, begründete das Unternehmen mit Überkapazitäten am europäischen Reifenmarkt, die aus wachsenden Importen von Konkurrenten aus Asien resultierten. Die Abbaupläne lösten Proteste der Gewerkschaften und Beschäftigten an mehreren deutschen Standorten aus.