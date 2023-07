Autozulieferer: Continental schließt Bremsenwerk in Gifhorn

Der Autozulieferer Continental will sein Werk für Bremssysteme im niedersächsischen Gifhorn bis Ende 2027 aufgeben. Betroffen sei zunächst die Hälfte der derzeit rund 900 Arbeitsplätze. Als Grund nannte der Dax-Konzern aus Hannover am Freitag den stark gestiegenen Kostendruck in der Autoindustrie, rückläufige Absatzmärkte und die im internationalen Vergleich nicht wettbewerbsfähige Kostenstruktur des Standorts.