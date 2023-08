Autozulieferer: Continental senkt seine Umsatzprognosen

Der Konzernumsatz solle nun 41,5 bis 44,5 Milliarden Euro erreichen statt der bisher erwarteten Spanne von 42 bis 45 Milliarden Euro. Finanzvorständin Katja Dürrfeld begründete das am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters mit einer gesunkenen Nachfrage nach Ersatzreifen in Europa und Nordamerika infolge hoher Lagerbestände der Kunden. „Das Vorratslevel ist immer noch für einige Reifen hoch“, sagte Dürrfeld. Im laufenden Jahr dürfte der Weltmarkt im Reifenersatzgeschäft stagnieren oder um zwei Prozent schrumpfen. „Das Winterreifengeschäft läuft nun an“, sagte die Finanzchefin. „Wir sehen, dass diese Schwäche des Marktes sich noch nicht so erholt, und deshalb haben wir den Ausblick angepasst.“