Autozulieferer: Continental steckt massive Kostensteigerung weg

Der Autozulieferer Continental hat trotz massiv gestiegener Kosten für Rohstoffe, Energie und Logistik operativ mehr verdient. Bei einem um fast 17 Prozent auf 39,4 Milliarden Euro gewachsenen Umsatz kletterte das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um gut fünf Prozent auf knapp zwei Milliarden Euro, wie der Konzern am Mittwoch in Hannover mitteilte. Das lag im Rahmen der Analystenerwartungen. Die Dividende will Continental um 70 Cent auf 1,50 Euro je Anteilschein senken, weil der Nettogewinn wegen diverser Sondereffekte auf 67 Millionen Euro eingebrochen ist. Im Vorjahr hatte Continental einen Reingewinn von 1,4 Milliarden Euro ausgewiesen.