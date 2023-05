Autozulieferer: Continental verspürt Rückenwind durch Zuwächse im Auftaktquartal

Nach dem schwachen Auftaktquartal des vergangenen Jahres legte der Umsatz nun um elf Prozent auf 10,3 Milliarden Euro zu, wie das Dax-Unternehmen am Mittwoch in Hannover mitteilte. Der Betriebsgewinn (bereinigtes Ebit) kletterte um 35 Prozent auf 578 Millionen Euro, was einer Marge von 5,6 Prozent entspricht. Der Nettogewinn stieg um 59,6 Prozent auf 382 Millionen Euro. An der Börse legte die Conti-Aktie zum Handelsstart um vier Prozent zu.