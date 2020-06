Autozulieferer: Continental warnt vor Stellenabbau und weiteren Einsparungen

Die Pandemie trifft den Konzern mitten im Schwenk in die Elektromobilität. Im September hatte das Unternehmen Umschichtungen angekündigt, von denen binnen zehn Jahren weltweit bis zu 20.000 Arbeitsplätze betroffen sein werden. Etwa 7000 der mehr als 60.000 Stellen in Deutschland stehen in diesem Zusammenhang auf der Kippe. Werke sollen geschlossen werden, weil Teile für Benzin- und Dieselmotoren von den Autobauern weniger gefragt sind.