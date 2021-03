Autozulieferer: Continental will sich ganz von Vitesco trennen

Der Autozulieferer Continental will sich im Zuge des Börsengangs komplett von seiner Antriebssparte Vitesco trennen. Die Conti-Aktionäre sollen für jeweils fünf ihrer Aktien einen Vitesco-Anteilsschein erhalten, wie es in der am Dienstag veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung heißt. Insgesamt kommt Vitesco auf gut 40 Millionen Aktien.