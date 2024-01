Autozulieferer: DSW will von Leoni-Managern Schadenersatz für Aktionäre

Nach der Sanierung des Autozulieferers Leoni will die Aktionärsvereinigung DSW im Namen der Anteilseigner Schadenersatz vom damaligen Vorstand und Aufsichtsrat erzwingen. Eine Schadenersatzklage werde derzeit vorbereitet, sagte Klaus Nieding, der Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Er gehe davon aus, dass eine dreistellige Zahl früherer Leoni-Aktionäre sich an der Klage beteiligen werde.