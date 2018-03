Autozulieferer: Dürr profitiert von Chinas Elektroauto-Boom

Das Geld kann Dürr dringend brauchen. Der Anlagenbauer investiert massiv in seine digitale Zukunft. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung erhöhte Dürr um rund zehn Prozent auf 117 Millionen Euro. Der Löwenanteil fließt in den Aufbau der Plattform Adamos für das Internet of Things, die Dürr im September mit der Software AG und den Maschinenbauern DMG Mori, Carl Zeiss und ASM vorgestellt hat.