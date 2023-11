Autozulieferer Eisenwerk Hasenclever & Sohn ist insolvent

Doch die Feierstimmung zum Jubiläum dürfte am Firmensitz am Rande der nordhessischen Kleinstadt Battenberg inzwischen verflogen sein: Hasenclever steckt in der Krise und hat am Dienstag Insolvenz angemeldet. Als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde der Jurist Martin Mucha, Partner der Kanzlei Grub Brugger, eingesetzt. Das bestätigte die Kanzlei auf Anfrage der WirtschaftsWoche.