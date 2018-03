Autozulieferer: Elring-Klinger kappt Renditeziel wegen Diesel-Unsicherheit

Großes Potenzial sieht der Zulieferer bei der Brennstoffzelle, für die Elring-Klinger Teile herstellt. In drei Jahren werde das Unternehmen eine größere Serienfertigung für Kunden in China beginnen, erklärte Becker. Auch in Europa und Nordamerika arbeiteten Autobauer an neuen Modellen mit dieser Technologie, die bisher aber noch teurer als ein Kraftstoffantrieb ist.