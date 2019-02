 Autozulieferer: Elring-Klinger verfehlt seine Ziele und streicht die Dividende

Grundsätzlich sollen 30 bis 40 Prozent des Nettogewinns an die Aktionäre fließen. Was 2018 unter dem Strich übrig blieb, will Elring-Klinger Ende März mitteilen. Der Umsatz stieg um zwei Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Euro. Für das neue Jahr nimmt sich der Konzern ein Umsatzwachstum ohne Zu- und Verkäufe von zwei bis vier Prozent vor. Das wäre mehr als der erwartete Zuwachs der weltweiten Automobilproduktion.