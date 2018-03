Autozulieferer: Gericht will Prevent und Daimler Vergleich vorschlagen

StuttgartIm Schadenersatz-Streit um die Lieferung von Sitzbezügen zwischen Zulieferer Prevent und dem Autobauer Daimler will das Landgericht Stuttgart einen Vergleichsvorschlag machen. Ob die Parteien darauf trotz grundsätzlicher Bereitschaft dann auch eingehen, ist allerdings offen. Die Prozessvertreter von Daimler betonten in der Verhandlung am Donnerstag, dass es ihnen auch um prinzipielle Fragen gehe und nicht nur um einen bestimmten Geldbetrag. (Az. 11 O 32/17)