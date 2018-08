Autozulieferer: Grammer verdient mit Nutzfahrzeug-Sitzen glänzend

AmbergDer bayerische Autozulieferer Grammer hat im ersten Halbjahr viel mehr Sitze für Baumaschinen und Lastwagen verkauft und damit sehr gut verdient. Umsatz und Gewinn dieser Sparte legten so kräftig zu, dass sie den Rückgang in der größeren Autosparte mehr als ausgleichen konnten, wie Grammer am Dienstag in Amberg mitteilte.