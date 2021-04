Autozulieferer Hella-Eigentümerfamilie prüft Anteilsverkauf

27. April 2021

Die Eignerfamilie Hueck sondiert den Verkauf der Aktienmehrheit an dem MDax-Konzern. Noch steht der Prozess am Anfang. Die Aktie schnellte bis zu elf Prozent in die Höhe.