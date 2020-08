Autozulieferer: Hella plant weitere Stellenstreichungen - Wenig Licht am Ende des Tunnels

Der Scheinwerferspezialist Hella will in Deutschland weitere Arbeitsplätze abbauen. Neben den bis Ende 2023 ohnehin vorgesehenen 900 Stellenstreichungen sollen weitere 100 bis 150 Jobs im Jahr wegfallen, sagte Konzernchef Rolf Breidenbach am Freitag. "Es geht dabei nicht um die Marktentwicklung, sondern um die Wettbewerbsfähigkeit und Kostenstruktur.“