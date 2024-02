Autozulieferer Höhere Dividendenquote: Schaeffler-Chef will mehr Gewinne ausschütten

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler will die Dividende stabil halten. Die Vorzugsaktionäre sollten für das abgelaufene Jahr 45 Cent je Aktie erhalten, kündigte Vorstandschef Klaus Rosenfeld auf der außerordentlichen Hauptversammlung am Freitag in Herzogenaurach an. Die Familie Schaeffler enthält für jede Stammaktie wie üblich einen Cent weniger, also 44 Cent. Schaeffler schütte damit rund 50 Prozent des Gewinns aus, sagte Rosenfeld.