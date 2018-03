Autozulieferer: Hohe Nachfrage hält Hella auf Kurs

LippstadtDer Autozulieferer Hella erreicht voraussichtlich seine Jahresziele. Der MDax-Konzern steigerte nach neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2017/2018, das am 31. Mai endet, seinen Umsatz um 7,4 Prozent auf 5,13 Milliarden Euro, wie Hella am Donnerstag in Lippstadt mitteilte. Währungsbereinigt beläuft sich das Plus auf 9,3 Prozent.