Autozulieferer IG Metall ruft zum Streik im Continental-Werk in Karben auf

Vorausgegangen war am Dienstag die dritte Verhandlungsrunde um einen Sozialtarifvertrag. Continental will den Elektronik-Standort mit rund 1100 Beschäftigten aus Wettbewerbsgründen bis 2023 schließen. Die Gewerkschaft hält dem Unternehmen vor, dass es aus „reiner Profitgier“ die Arbeitsplätze in Billiglohnländer verlagern wolle.