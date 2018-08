Autozulieferer: Industriesparte schiebt Schaeffler an – Marge im Autogeschäft sinkt

An der Börse kamen die Schaeffler-Zahlen gut an: Die Aktie des MDax-Unternehmens legte am Vormittag um 6,6 Prozent zu. Das gute Geschäft in den Sparten Fahrzeugersatzteile und Industrie habe die Schwächen im Autosegment ausgeglichen, hieß es in einer Kurzanalyse von Jefferies. Der höhere Auftragseingang sei ermutigend, die gesunkene Marge im Kerngeschäft Automotive bleibe aber Anlass zur Sorge.